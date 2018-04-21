10 معلومات عن صلاح جاهين في ذكرى رحيله

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شبرا

صلاح جاهين

احمد ذكي

تحل اليوم الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل الشاعر ورسام الكاريكاتير صلاح جاهين، والذي اشتهر بالكثير والكثير من الأعمال التي أثرت في عقل المواطن المصري ومنها الأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة"، وترصد المصريين 10 حقائق لا تعرفها عن "جاهين".

1/ محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي، ولد في 25 ديسمبر عام 1930, ولد بحي شبرا بمحافظة القاهرة، وعمل والده رئيس محكمة استئناف المنصورة .

2/أكمل "جاهين" دراسته الثانوية، والتحق بكلية الفنون الجميلة، ولكن لم يكمل دراسة حيث تركها والتحق بكلية الحقوق ليكمل بها دراسته الجامعية .

3/ بعدها أكمل دراسته الجامعية ثم عمل رساماً للكاريكاتير في مجلة روز اليوسف والأهرام وصباح الخير, كما عمل محرراً لدى العديد من الصحف والمجلات .

4/شارك في كتابة العيد من الأعمال السينمائية الناجحة منها "خلي بالك من زوزو" و"المتوحشة" و"شفيقة ومتولي" كما اشتراك بالتمثيل في العديد من الأفلام منها "المماليك" و "اللص والكلاب" .

5/عقب نكسة 1967، دخل "جاهين" في حالة اكتئاب شديدة، والتي كانت تعتبر نقطة تحول لإخراج الكثير من الأعمال التي تحمل العديد من الحلول للأزمات السياسية، وتعرض لصدمة جديدة عقب رحيل الرئيس "جمال عبد الناصر" في سبتمبر عام 1970م.

6/ تزوج صلاح جاهين مرتين، الأولى من "سوسن محمد زكي" الرسامة بمؤسسة الهلال عام 1955 وأنجب منها أمينة والشاعر ‏بهاء جاهين، ثم الزواج الثاني كان من الفنانة "منى جان قطان" عام 1967 وأنجب منها أصغر أبنائه سامية جاهين .

7/ ألف "جاهين" 161 قصيدة شعرية كان أشهرها قصيدة "تراب دخان" التي ألفها في أعقاب نكسة 1967م ,كما ألف أوبريت "الليلة الكبيرة" الذي يعتبر أشهر أوبريت عرائس في مصر.

8/ اكتشف "جاهين" العديد من النجوم منهم أحمد زكي وشريف منير وعلي الحجار، كما كانت تربطه علاقة قوية بالفنانة الراحلة "سعاد حسني" حتى وفاته فقد كانت سعاد حسني تعتبر في مقام والدها حيث دفعها إلى العمل مع  أحمد زكي  في مسلسل  هو وهي.

9/ عمل بالإنتاج السينمائي حيث أنتج العديد من الأفلام الناجحة ومنها "أميرة حبي أنا" و"عودة الابن الضال"

10/ رحل "جاهين" عن عالمنا في 21 أبريل 1986، تاركًا موروثًا كبيرًا في الشارع المصري والعربي.


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