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أبو شقة يطالب بتشجيع الاستثمار السمكى لزيادة الدخل القومى

الحياة السياسية

بهاء ابو شقة
أبو شقة

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طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،مراكز البحث العلمى بتوجيه وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاص منها والحكومي إلى أنشطة القطاع السمكي المصرى حتى يصبح أحد القطاعات المولدة للدخل القومي.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "الثروة السمكية أمن قومى"، أن الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان منذ القدم عن طريق الصيد، والمعروف أن الإنتاج العالمي من الأسماك 75 مليون طن في كل عام تسهم الدول النامية فيه بحوالي 48%، ويحصل الإنسان على 14% من البروتين الحيواني من الأسماك، ونجد أن الأسماك تعتبر مصدراً مهماً للغذاء وللبروتين بصفة خاصة.

وتابع رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب قائلاً: "فى مجال الإستزراع السمكى اتجهت مصر مؤخرًا إلى الاهتمام به حيث ارتأت ضرورته لسد الفجوة الغذائية نظرًا للزيادة المستمرة فى أعداد السكان من خلال التوسع فى إنتاج سلالات جديدة من الأسماك سريعة النمو وعالية الجودة لضمان تحقيق الأمن الغذائى وزيادة معدلات التصدير، وبالتالى تخفيض معدل الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية".


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