» سر احتفال العالم بيوم الحشيش

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كندا

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للحشيش

في الـ 20 أبريل من كل عام يحتفل متعاطو الحشيش حول العالم ، بشرب الحشيش بشكل جماعي سواء كان هذا قانونيًا أم لا في بلدهم، ما جعل البعض يطلق عليه اليوم العالمي للحشيش.

ويحمل اليوم أيضا اسم يوم "420"، إشارة إلى التوقيت 4:20 مساءً، وتعود قصته إلى أنه في هذا الوقت تحديدًا في بداية السبعينيات عزمت مجموعة صغيرة من طلبة مدرسة سان رفائيل في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أطلقت على نفسها اسم "والدوز"، على تحديد يوم يكون بمثابة احتفالية سنوية بالحشيش، بحسب صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية.

وكانت أول احتفالية لمجموعة "والدوز"، في 1971 وسعوا للبحث عن  الحشيش، وعلموا أنه تم إخفاؤه في مكانٍ ما.

وفشلت المجموعة في إيجاد المحصول، لكن تمت تسمية الخطة الفاشلة باسم 4:20، وهو التوقيت الذي كانت تجتمع فيه المجموعة أمام تمثال لويس باستور بساحة المدرسة، من أجل تدخين الحشيش. وعقب ذلك أصبح الرقم "420" رمز خاص بهم.

ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، لا تزال رمزية الرقم والتوقيت لتدخين الحشيش، كما أكدت الكاتبة إليز ماكدونو.

وتقام في كل عام في هذا اليوم من العام، تجمعات في العديد من ميادين وشوارع العالم، حيث يدخنون الحشيش، ويرتدون ملابس عليها نقوشات النبتة، في حين يطالب آخرون في بعض الدول بتقنين تعاطيه وشراءه.

اليوم، احتفل المئات في مدن كندية متفرقة بمناسبة ما يعرف بيوم "أربعة على عشرين" الذي يسمح فيه تناول الحشيش.

كما تجمع محبو هذا النوع من المخدرات في اوتاوا أمام مقر البرلمان حيث من المتوقع أن يصوت النواب هذا الصيف على مشروع قانون يشرع استهلاك الحشيش في كندا، وذلك بناء على وعد من رئيس الوزراء جوستين ترودو نفسه



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