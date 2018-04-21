"زراعة البرلمان" تهاجم نقيب الفلاحين

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قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التسعيرة التي تم تحديدها لتوريد القمح، لا تلبي طموحات المزارعين، نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم السبت، إلى أن رئيس الوزراء وعد بمحاسبة الفلاح بالسعر العالمي، وهذا لم يطبق، منتقدًا تصريح نقيب الفلاحين بشأن أن سعر توريد القمح الذي حددته الحكومة عادل، معقبا: "نقيب الفلاحين ميعرفش حاجة".

وأضاف أن هناك فرقا بين سعر توريد القمح المحلي، وسعر استيراد القمح من الخارج، منوهًا بأن زيادة سعر تريد القمح يهدف لحماية المزارع.



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