» تعرف على حكام لقاء القمة

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قررت لجنة الحكام إسناد مهمة إدارة لقاء القمة المصرية بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك إلى الحكم الدولي جهاد جريشة.

ومن المقرر إقامتها الخميس المُقبل، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

واتفق أعضاء لجنة الحكام، على تكليف جريشة بإدارة اللقاء، لتكون خير تتويج له بعدما تم اختياره من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ضمن حكام مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

يذكر أن آخر مباراة قمة أدارها حكم مصري، كانت لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك مطلع موسم 2014- 2015، وأدار هذا اللقاء الحكم محمد فاروق.



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