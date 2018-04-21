للمرة الرابعة.. إسرائيل تحيا على دماء "الفلسطينيين"

21 أبريل 2018 - 01:21 م

استنكرت صحيفة "شتوتجارتر تسايتونج" الألمانية، ما تفعله القوات الإسرائيلية، تجاه المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار مظاهرات "مسيرة العودة"، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بصورة "مخيفة".

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أنه للمرة الرابعة على التوالي، ترد إسرائيل بقوة مفرطة على تظاهر الآلاف من الفلسطينيين على الحدود الجنوبية الإسرائيلية ضد الحصار المفروض على قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى آلاف الفلسطينيين الذين أحرقوا الإطارات بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في المقابل قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار على اثنين من المتظاهرين على الأقل، حسبما ذكرت وزارة الصحة في غزة، بينما أصيب 83 فلسطينيًا بجروح، 26 منهم برصاص الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، فقد قتل ما يقارب من 30 فلسطينيًا برصاص حرس الحدود الإسرائيليين منذ احتجاجات الجمعة الأولى.

ومن جهتها، دعمت حركة "حماس"، منظمة المقاومة الفلسطينية، الاحتجاجات ضد إسرائيل، مرجعة ذلك إلى فرض مصر وإسرائيل الحصار على القطاع من عام 2007، وذلك لوقف توريد الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية في المنطقة، ولكن من ناحية أخرى تفاقمت أيضًا معدلات الفقر والبطالة في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لإسرائيل، ينبغي تذكّر طرد العديد من الفلسطينيين من الدولة اليهودية، فاليوم العديد من أحفاد اللاجئين في قطاع غزة يطالبون "بحق العودة".

في حين، دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى الابتعاد عن السياج الحدودي، وصرح الجيش على صفحات التواصل الاجتماعي، بأن أي شخص يقترب من الحاجز والمشاركة في الأنشطة التي تشارك بها "حماس" هناك سيجازف بحياته.