» "سانز" يكشف موعد مشاركة لاعبي السعودية في "الليجا" الإسباني

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كشف المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط "الليجا" فيرناندو سانز عن موعد مشاركة اللاعبين السعوديين في المباريات مع الفرق الإسبانية التي انتقلوا اليها خلال فترة الانتقالات الماضية، لافتا إلى أن الأمر يتطلب الهدوء والصبر لأن الهدف الموضوع هدف طويل المدى، وليس تحقيق نتائج فورية.

وذكر سانز، في تصريحات لقناة "العربية"، أنه يجب عدم نسيان أن اللاعبين السعوديين انضموا إلى الأندية الإسبانية قبل شهرين فقط، وارتحلوا إلى ثقافة كروية مختلفة تمامًا في بلد غريب عنهم، كما أنهم انضموا في فترة الانتقالات الشتوية، وهي فترة تسعى فيها الأندية الإسبانية إلى نيل بطاقة المشاركة الأوروبية، أو الهروب من الهبوط؛ ما زاد صعوبة مشاركة اللاعبين السعوديين.

وأوضح أن أغلب الأندية الإسبانية التي تضم لاعبين سعوديين، أبلغته برغبتها في استمرار اللاعبين السعوديين معها، ضاربًا المثل بفهد المولد الذي اكتسب 3 كيلوجرامات في الكتلة العضلية بجسمه، وهو مؤشر إيجابي على تحسنه بدنيًّا.

وأضاف أن الأرجنتيني بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، قال إن اللاعبين المحترفين بإسبانيا كانوا الأفضل خلال معسكر الأخضر في أوروبا الذي لعب فيه مع منتخبي أوكرانيا وبلجيكا، محددًا فهد المولد وسالم الدوسري ويحيى الشهري. 
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