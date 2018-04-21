"أبو عرايس" يتراجع ويؤكد: لا أهاجم الاستثمارات الأجنبية

21 أبريل 2018 - 01:50 م

طالب سامح أبو عرايس، الخبير الاقتصادي، ومؤسس حملة أبناء مبارك، خبراء الاقتصاد والقائمين على المنظومة الاقتصادية فى مصر بعدم الانخداع بأرقام صادرات الشركات الأجنبية المستثمرة داخل مصر أو الانخداع بحجم إنتاجها وإضافته إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث إنه بذلك تتم تسويته بإنتاج وصادرات الشركات المحلية، مؤكدًا أنه لا يهاجم الاستثمار الأجنبي.

وقال "أبو عرايس"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "لا أهاجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر ولكن الاستثمار الأجنبي مفيد من ناحية تشغيل عمالة ونقل خبرات ودفع ضرائب حتى لو حدث فيها تلاعب وفي أحيان كثيرة استخدام مدخلات إنتاج وسلع وسيطة من الإنتاج المحلي، ما أريد توضيحه أننا لا نخدع برقم صادرات الشركات الأجنبية أو نخدع بحجم إنتاجها وإضافته الى الناتج المحلي الإجمالي ونساويه بإنتاج وصادرات الشركات المحلية لسبب بسيط أننا نستفيد من الإنتاج الأجنبي على أرض مصر " جزئيا " يعني ممكن استفادتنا تكون 10 % مثلا أو 20 % بينما أغلب الربح يذهب للشركة الأجنبية ويخرج من الاقتصاد بينما إنتاج الشركة المحلية تدخل أرباحه بالكامل الى الاقتصاد المحلي ".

وتابع الخبير الإقتصادى قائلا :" اللي جعلني أشرح الموضوع اني لاحظت ان كثير من الناس ومنهم بعض الاقتصاديين - بيهملوا هذه النقطة في مقارنة حجم اقتصاد عدة دول والناتج المحلي ونموه وكذلك حجم الصادرات وبيتجاهلوا النظر الى هيكل ملكية الانتاج ونسبة مساهمة الأجانب فيه ومساهمة الشركات الأجنبية في الاقتصاد لذلك ينبهروا ببعض الدول اللي حققت طفرة في الصادرات أو نمو كبير في الناتج المحلي الاجمالي بينما لو نظرنا الى هيكل ملكية الاقتصاد نجد أن أغلب هذا الناتج وأغلب هذه الصادرات هي لشركات أجنبية تستفيد من تسهيلات ضريبية ومن عمالة رخيصة بينما أغلب الأرباح تذهب للمستثمر الأجنبي ".



