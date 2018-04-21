"فرجانى" للعرب: تمسكوا بالمثل الفلسطينى فى الدفاع عن أراضيكم

21 أبريل 2018 - 02:08 م

أشاد نادر فرجاني، خبير الاقتصاد الدولي بتمسك الشعب الفلسطينى بمظاهر دفاعه عن استقلال أراضيه من الإحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه رغم الهجمات التى يتلقاها المواطنون العزل الفلسطينيون خلال خروجهم فى مسيرات العودة على حدود غزة وقتل العشرات منهم إلا أنهم صامدون مطالبًا العرب بالتمسك بالمثل الفلسطيني فى مقاومة أى تدخلات أجنبية.

وقال فرجاني خلال تدوينته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "حق العودة الفلسطيني وقوة الإيمان بالحق في وجه الإحتلال الصهيوني وخيانة بعض الدول الإقليمية والأوروبية للقضية الفلسطينية، واستمرار مسيرة العودة السلمية الفلسطينية لأسابيع متتالية وتجدد الإبداع والابتكار في فعالياتها على الرغم من الأعداد الضخمة للشهداء والمصابين بسبب هجوم الاحتلال".

وأضاف خبير الاقتصاد الدولى مرددًا: " ورغم صمت الحكام العرب وعزوف الشعوب عن أضعف الإيمان بالتأييد الاحتجاحي إلا من رحم ربكم دليل على قوة الإيمان الحق في مواجهة صعوبات تبدو مانعة اعرفوا عن الحق وتمسكوا بالمثل الفلسطيني السامي والنبيل في مقاومة الطغيان رغم الصعوبات".