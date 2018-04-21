» 7 وصفات لـ علاج تأخر الحمل

21 أبريل 2018 - 02:10 م

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي توراثها الأجيال بعضهم البعض وتناقلها الألسنة نظرا لفاعليتها واعتمادها كليا علي الإعشاب الطبيعية التي لا يوجد بها أي ضرر ، لذلك تعرض "المصريون " لقرائها الكرام بعض الوصفات التي تهتم بعلاج تأخر الانتجاب أو محاولة الإسراع به .

مقادير الوصفة الأولي : فنجان قهوة فلفل أسود، بذور برسيم، ملعقة سمن، وربع ملعقة ملح أو أقل، ملعقة دقيق..مع ربع كوب من الماء

الطريقة: تطحن البذور- الفلفل والبرسيم- في طاحونة القهوة، ثم يُقسم لثلاثة أقسام، في اليوم الأول خذي فنجاناً من هذا الخليط بعد وضعه في القدر مع ملعقة سمن وملعقة دقيق وقليل من الملح والماء، ويؤخذ على الريق مع كوب حليب الصباح، وهكذا ثاني وثالث يوم بالطريقة نفسها.

ولتنشيط المبايض وتأخر الحمل ..وفتح عروق الجسم وتقوية الخصوبة..عليكي ان تحضري تمر شقر أو أي نوع آخر، ربع كأس ماء، ملعقة كبيرة رشاد، وأخرى زيت زيتون أصلي.

الطريقة: انزعي النوى من حبات التمر وضعيه في قدر صغير على النار وقلبيه بقليل من الماء حتى يموع، بعدها ضعي الرشاد وزيت الزيتون وحركيهما إلى أن يتجانس الخليط -5 دقائق- وبعد أن يبرد، يُشرب على الريق في الثلاثة الأيام الأولى من الدورة، وتستمرين على هذا المنوال كل شهر.

أما لتنظيف الرحم من كل ما يمنع الحمل حتى تتم عملية التلقيح بنجاح.

احضري خلط مقادير متساوية من أعشاب محلب -كنزر ون مرة- الموجودة لدى العطار، ثم يتم وضعها في علبة ويؤخذ منها ملعقة في الصباح أيام الدورة الشهرية لمدة ثلاثة أشهر كاملة

ولزنجبيل فوائد كثيرة لسرعة الحمل يجب شرب كوب من الزنجبيل البودرة في كوب ماء ساخن بداية من خامس يوم نزول الدورة الشهرية فقط، ولمدة خمسة أيام طوال شهرين متتالين، وينصح بشرب الكوب قبل الإفطار.

إحضار بذور الشبت من العطار، ويوضع منها ملعقة في كوب ماء مغلي، وينصح بتناولها خامس يوم من أيام الدورة الشهرية لمدة أسبوعين، وتحرص المرأة على الجماع أيام 14، 15، 16 من الدورة، ويفضل عدم الاغتسال إلا بعد ساعتين على الأقل من النوم على الظهر، ومن الممكن أن تشعر المرأة خلال هذه الفترة بآلام أسفل البطن. لا قلق؛ فهذا يعني أن التبويض ممتاز ويسير في الاتجاه الطبيعي.

أكد باحثون أن تناول كوب من عصير العنب الأبيض أو الأحمر يزيد من فرص الحمل عند السيدات ويسرعها

كيلو عسل صافي طبيعي -الدغموس- أو عسل السدر، والتين الشوكى مضافاً إليه 7 ملاعق حبة سوداء مطحونة، وفص ثوم مدقوق، وتفطر به الزوجة على الريق كل يوم -ملعقة كبيرة- لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.