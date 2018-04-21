نجم روما: هذا ما سنفعله لإيقاف "صلاح"

21 أبريل 2018 - 02:27 م

ومع اقتراب لقاء روما وليفربول، صرح كوستاس مانولاس لاعب روما، بأن فريقه قادر على إيقاف محمد صلاح، نحم ليفربول والمنتخب الوطني، كما فعل مع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الدور الربع النهائي لبطولة أوروبا، إذ فاز روما على البارسا بثلاثية نظيفة.

وذكر الموقع الرسمي لبرنامج "فوتبول إيطاليا"، أن "مانولاس" أعلن قبل اللقاء المرتقب مع ليفربول الإنجليزي، في الدوري النصف النهائي من بطولة أوروبا: "كما أوقفنا ميسي، نستطيع إيقاف "صلاح" في ليفربول".

وأشار "مانولاس" إلى الطريقة التي أوقف بها الفريق ليونيل ميسي نجم برشلونة في الدور السابق من البطولة، وقال أنها ستكون مرجعيتهم في التعامل مع صلاح: "لن نخصص رقابة فردية لصلاح، لأننا أوقفنا برشلونة وليو ميسي بواسطة العمل الجماعي، لذا يمكننا إيقاف صلاح بالطريقة نفسها".

وتحدث "مانولاس" عن المباراة وعقلية فريقه الهجومية مع المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو: "لن تكون مباراة سهلة بالتأكيد، إلا أننا جاهزون، فإيماننا بقدراتنا نابع من فلسفة كرة القدم التي يتبعها المدرب، لا يجب على روما تغيير طريقة تفكيره، مهما كان الخصم. دي فرانشيسكو مدرب أوروبي للغاية، يطلب مننا دائما السيطرة على اللعب وأن نضغط بحدة".

ومن جهة أخرى، برر مدافع روما تعثر فريقه في الدوري المحلي بالأسابيع الأخيرة في مقابل وصوله إلى نصف نهائي البطولة القارية للمرة الثانية فقط بتاريخه: "صحيح أنه توجب علينا جمع 6 أو 7 نقاط أكثر في الدوري، إلا أن اللعب في دوري أبطال أوروبا يخرج كل ما لدينا".

وقد حقق روما المعجزة وأطاح ببرشلونة في الدور ربع النهائي رغم خسارته ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 4-1، إلا أنه حقق العودة إيابا في قلب العاصمة الإيطالية محرزا انتصارا عريضا بثلاثية نظيفة أمن له العبور إلى الدور التالي.

والجدير بالذكر، أن مدافع "مانولاس" وصلاح في روما طوال الموسمين الماضيين، وسجل مانولاس هدف روما الثالث في شباك برشلونة والذي خطف التأهل لفريقه.