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"مش اللي يعمل مصيبة يلبسها للحوت الأزرق"

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الحوت الأزرق
الحوت الأزرق

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الحدث اليوم

الحوت الأزرق

معالج روحانى

أكد أحمد علي معالج روحاني، أن الجن ليس له علاقة بلعبة الحوت الأزرق، قائلا: "إن مصمم اللعبة يوهم الضحية أنه سيطر عليه، ومتحكم في تصرفاته.

وأضاف "علي"، خلال حواره عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت: مصمم اللعبة  يبتز الضحايا بصور حتى يدفعهم للانتحار أو قتل شخص.

وتابع قائلا: مش عايزين كل واحد يعمل مصيبة يلبسها للحوت الأزرق"، لافتًا إلى أن هناك فتاة قتلت شقيقها ووالدتها وحرقت المنزل، بدعوى أن لعبة الحوت الأزرق من دفعتها لذلك.


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