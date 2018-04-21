» "مش اللي يعمل مصيبة يلبسها للحوت الأزرق"

إيمان هاني
أكد أحمد علي معالج روحاني، أن الجن ليس له علاقة بلعبة الحوت الأزرق، قائلا: "إن مصمم اللعبة يوهم الضحية أنه سيطر عليه، ومتحكم في تصرفاته.
وأضاف "علي"، خلال حواره عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت: مصمم اللعبة يبتز الضحايا بصور حتى يدفعهم للانتحار أو قتل شخص.
وتابع قائلا: مش عايزين كل واحد يعمل مصيبة يلبسها للحوت الأزرق"، لافتًا إلى أن هناك فتاة قتلت شقيقها ووالدتها وحرقت المنزل، بدعوى أن لعبة الحوت الأزرق من دفعتها لذلك.
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