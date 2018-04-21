» قرعة الكونفدرالية توقع "المصري" في هذه المجموعة

محمد الخرو
أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منذ قليل قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أسفرت عن وقوع المصري البورسعيدي في المجموعة الثانية.
وتضم المجموعة الثانية كلا من: "المصري، دو سونجو الموزمبيقي، نهضة بركان المغربي، الهلال السوداني".
وكان المصرى حجز مقعده فى دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما تفوق على مونانا الجابونى بنتيجة 3 – 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب لدور الـ 32 "ب" من منافسات البطولة.
عصر03:36 م
فجر
03:57
شروق
05:25
ظهر
11:59
عصر
15:36
مغرب
18:32
عشاء
20:02