» قرعة الكونفدرالية توقع "المصري" في هذه المجموعة

21 أبريل 2018 - 02:38 م

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منذ قليل قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أسفرت عن وقوع المصري البورسعيدي في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية كلا من: "المصري، دو سونجو الموزمبيقي، نهضة بركان المغربي، الهلال السوداني".

وكان المصرى حجز مقعده فى دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما تفوق على مونانا الجابونى بنتيجة 3 – 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب لدور الـ 32 "ب" من منافسات البطولة.