شاهد.. انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات الجبلية

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أون لايف

بطولة أفريقيا للدراجات

محمية وادي دجلة

عرضت فضائية "أون لايف" لقطات حية،  لفعاليات بطولة أفريقيا للدراجات الجبلية، بمحمية وادى دجلة، اليوم السبت، بمشاركة 16 دولة أفريقية و62 متسابقًا دوليًا وعشرات المتسابقين المحليين.

وبدأ السباق بمجموعتين للسيدات تحت سن 23 عامًا، والفوز لمن يستطيع استكمال خط طول المحمية في أقل وقت ممكن، والذي يصل طوله إلى 4 كيلو و200 متر، وتم توزيع نقاط مراقبة من الاتحاد الدولي للدراجات الجبلية.

وتعتبر البطولة هي الأولى من نوعها التي تستضيفها مصر بمشاركة متسابقين من مختلف الفئات من دول مصر، جنوب أفريقيا، كينيا، بتسوانا، تونس، كوت ديفوار، ليسوتو.

شاهد الفيديو..

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