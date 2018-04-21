المشاط تُغادر إلى دبى للمشاركة فى الملتقى العربى الدولى للسياحة

21 أبريل 2018 - 02:42 م

تغادر اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة القاهرة متوجهة إلى مدينة دبى على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص للمشاركة فى فعاليات الملتقى العربى الدولى للسياحة والسفر ATM الذى يقام خلال الفترة من 22-25 إبريل الجارى.

وقبيل المغادرة أكدت الوزيرة على أهمية السياحة العربية، مشيرة الى أن السوق العربية تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، و قالت أن مشاركة مصر فى سوق السفر العربى ATM ستكون متميزة ومختلفة هذا العام، حيث سيكون هناك شاشات عرض للأماكن السياحية المصرية بتقنية ال Virtual Reality .

وأضافت الوزيرة أن المشاركة فى الملتقى تأتى في ظل الخطة التي تنتهجها الوزارة نحو جذب المزيد من السياحة العربية حيث أنه يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة في السوق العربية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة سبل الترويج السياحى المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية.

و ستعقد الوزيرة العديد من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، بالاضافة الى اللقاءات الإعلامية مع وكالات الأنباء والصحف والقنوات العربية والعالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى العربى الدولى للسياحة والسفر ATM يعد أحد أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميًا فيما يتعلق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، وتشارك مصر هذا العام بجناح مساحته 423 م 2، يضم 42 مشارك، منهم 19 شركة، و19 فندقا ، وشركة مصر للطيران ، وشركة Air Cairo ، بالإضافة إلى جناح خاص بالمقاصد السياحية في محافظتى البحر الأحمرو جنوب سيناء، وجناح مجمع لقطاع الأعمال(غرفة الشركات- غرفة الفنادق- الاتحاد المصرى للغرف السياحية).