» موقف "كوبر" من ضم "محارب"

21 أبريل 2018 - 02:44 م

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر الاستغناء عن اللاعب اسلام محارب نجم النادي الأهلي خلال معسكر الفراعنة المقبل بالكويت.

وقال "كوبر" لمساعديه :"محارب لاعب جيد جدا، لكن من غير المنطقي أن يكون بداية مشواره مع المنتخب الظهور في كأس العالم، فاللاعب يحتاج لبعض الوقت حتى يستوعب طريقتنا وحتى ينسجم مع اللاعبين الموجودين".

وأكمل: "الأمر الثاني الذي يُصعب مسألة ضم محارب، وجود أكثر من لاعب في مركزه، مثل محمد صلاح ورمضان صبحي ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمود كهربا".

وترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن مطالبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني النادي الأهلي جواز سفر "محارب" لضمه إلى صفوف المنتخب خلال المعسر المقبل لودية الكويت.