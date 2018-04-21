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تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالتظاهر للأول من أغسطس المقبل

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محكمة

الجنايات

متهمين

أحداث تظاهر

مدينة المنيا

 قررت  اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس الدائرة الثامنة  تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالتظاهر بمدينة المنيا  إلى  جلسة اليوم الأول من دور اغسطس المقبل مع استمرار حبس 3 متهمين.

 وقال مصدر قانونى إن المحكمة استمعت  اليوم إلى أقوال عدد من شهود الاثبات  فى القضية  التى تعود إلى أحياء الذكرى الرابعة  لثورة يناير بمدينة المنيا عقب إلقاء القبض على المتهمين خلال تظاهرة اندلعت بمنطقة أبو هلال عام 2015.  

كانت النيابة العامة  قد أحالت  المتهمين لمحاكمة  الجنائية  فى عام 2017،  وشمل أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا  فيما بينهم على لتظاهر ضد مؤسسات الدولة والتحريض على العنف وإثارة الشغب  والانتماء إلى جماعة محظورة أسست  على خلاف أحكام  القانون.   

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