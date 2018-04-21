إصابة سيديتين في حريق بمنزل جنوب بني سويف

21 أبريل 2018 - 03:04 م

أصيبت سيدتان بحروق متوسطة فى حريق شب داخل منزل بقرية العساكرة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف وتمكنت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداد النيران للمنازل المجاورة، فيما تسبب الحريق في إصابة سيدتين.



تلقى اللواء جرير مصطفى مدير امن بني سويف إخطارًا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بنشوب نيران في منزل "سيد.س.ع" مقيم قرية العساكرة. وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع إمتداد النيران للمنازل المجاورة.



وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين بإصابات متوسطة وهم: "عائشة.م.س"، و"صباح.م" تم نقلهما الى المستشفى المركزى وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والتعرف على اسباب الحريق.