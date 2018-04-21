» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"

21 أبريل 2018 - 03:10 م

تمكن اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول من تسجيل الهدف الثاني لفريقه والـ31 له في شباك وست بروميتش ألبيون في الدقيقة الـ70 من بداية اللقاء بتمريره من شامبرلينج.

وبدأت في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم مباراة ليفربول الإنجليزى المحترف بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع وست بروميتش ألبيون، المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد حجازى وعلى جبر، على ملعب "ذا هاورثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.

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