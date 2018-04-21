بريم: جوازات المصريين في كأس العالم تتخطي الـ10 آلاف مشجع

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مجموعة برايم

أعلن المكتب الإعلامي لشركة پرايم تورز الوكيل الرسمي للباقات المميزه لكأس العالم في مصر،عن استمرار الحجوزات من قبل المشجعين المصريين بإقبال كبير جداً، وذلك تحديداً في الثلاث مباريات الخاصة بالمنتخب المصري ويلي ذلك باقات الدور النهائي.

وتوقع محمد الشاعر المدير التسويقي لمجموعة پرايم أن يحضر حوالي 10 آلاف مشجع مباريات مصر الثلاث في الدور الأول، وبعد أن تم إغلاق باب الحجز وبيع التذاكر والباقات توصلت الشركه لاتفاق جديد مع اللجنة المنظمه لمد فترة استخراج كارنيه المشجع و التذاكر حتى يوم الأول من مايو الجاري نظرا للإقبال المتزايد في هذه الفترة.

كما صرح محمد الشاعر أيضاً أن پرايم تورز تنظم حفلاً فنياً كبيراً للنجم المصري محمد حماقي يوم 18 يونيو في أهم قاعات مدينة سان بطرسبرج الروسية التي تشهد إحدى مباريات المنتخب الثلاث وذلك بحضور ما يقرب من 3000 فرد حجزوا بالفعل لدعم المنتخب والاحتفال بصعود مصر لكأس العالم وتحفيز الجمهور المصري.


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