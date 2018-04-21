«صلاح» يسجل في تعادل ليفربول مع وست بروميتش

21 أبريل 2018 - 03:52 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة وست بروميتش ألبيون مع ليفربول، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "ذا هاورثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

تقدم ليفربول بهدفين نظيفين عن طريق دانى انجز ومحمد صلاح فى الدقيقتين 4 و72 على التوالى، قبل أن ينتفض وست بروميتش ألبيون ويتمكن من تسجيل هدفين عن طريق جاك ليفرمور وروندون فى الدقيقتين 79 و88 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازى مع وست بروميتش ألبيون طوال الـ90 دقيقة، بينما خرج مواطنه على جبر من قائمة اللقاء، أما محمد صلاح فشارك حتى الدقيقة 84 وشارك ديان لوفرين بدلاً منه.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 31 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق 5 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، كما يتفوق بفارق هدفين على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى فى صراع الحصول على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بدوريات أوروبا.

ونجح محمد صلاح بهذا الهدف فى معادلة الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى لويس سواريز وكريستيانو رونالدو والآن شيرار الذى تمكن من الوصول للهدف الـ31 فى موسم واحد بمسابقة "البريميرليج".

هذا التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 71 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما ارتفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 25 نقطة في المركز الـ 20 والأخير.