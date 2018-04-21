  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:14 م
بحث متقدم
مقاتلات اسرائيلية

إسرائيل: نفذنا أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان

ياسر برهامي

«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان

البرلمان يتجه لسن تشريعات ضد «الحوت الأزرق»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الكشف عن الخدعة التي جعلت«ترامب»أغنى أغنياء العالم

محمد صلاح

لهذا السبب.. البرلمان يوجه التحية لـ«صلاح»

سيرغي سكريبال وابنته

تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»

إيقاف جهاد جريشة لأجل غير مسمى

اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة

ليفربول

بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"

أرشيفية

مصر تلجأ لأدوات ضغط جديدة على إثيوبيا

السفير معصوم مرزوق

معصوم مرزوق يكشف حقيقة موقف الناصريين من«الأسد»

فحص 700طائرة "بوينج 737" حول العالم

عرب وعالم

انفجار طائرة "ساوث ويست إيرلاينز"
انفجار طائرة "ساوث ويست إيرلاينز"

وكالات

أخبار متعلقة
#

الرئيس "السيسي" يرفع كأس العالم في الاتحادية

#

شاهد .. أروع الأهداف التي سُجلت في فبراير

#

أبرز 6 اختراعات إلكترونية ستبهر العالم خلال أشهر

#

تعطل تطبيق "واتساب" في عدة دول قرابة ساعة

الولايات المتحدة

بوينج

حوادث طائرات

أمرت سلطات الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا بفحص حوالي 700 طائرة من طراز بوينج 737، للتأكد من سلامة محركاتها، تحسبًا لعدم تكرار كارثة انفجار طائرة "ساوث ويست إيرلاينز" وكاد يتسبب في كارثة جوية، الأسبوع الماضي.

وتسبب الحادث في وفاة راكبة أصيبت جراء تحطم النافذة بعد انفجار المحرك من طراز "سي.إف.إم56-7بي" في طائرة بوينغ 737، كانت في طريقها من نيويورك إلى دالاس، الثلاثاء الماضي، ويقول المحققون إن الانفجار وقع بسبب مشكلة في شفرات مروحة المحرك.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في بيان الإعلان عن الإجراءات الجديدة :"إن شفرة مروحة متصدعة ربما تسببت في توقف المحرك أثناء الرحلة وخرج الجزء المحطم من المحرك ما تسبب فقدان الطائرة للضغط".

وأوضحت أنها ستجري فحصا بالموجات فوق الصوتية لشفرات المروحة في المحركات التي قامت بعدد معين من الرحلات.

واضطرت طائرة الرحلة 1380 من شركة ساوث ويست إيرلاينز، إلى الهبوط اضطراريا في مطار فيلادلفيا بسبب توقف أحد محركاتها، وكان على متنها 139 راكبا.

وأشار تحقيق أولي للمجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، إلى أن تصدع المعدن أدى إلى كسر في شفرة مروحة.

وقالت الشركة المصنعة للمحرك "سي.إف.إم56-7بي" إنه مستخدم في أكثر من 8000 طائرة بوينغ 737 حول العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «حجازي» يضرب «صلاح» بـ«القلم»
» "الصحة" تضبط ألفًا و300 علبة دواء مغشوش
» اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة
» إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي
» «ميدو»: «حجازي لطش صلاح لطشة محترمة»
» تعرف على قرعة دور المجموعات بـ«الكونفدرالية»
» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"
» تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»
» تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "فض رابعة
» النائب العام يحيل 6 إرهابيين لمحكمة أمن الدولة
» إصابة سيديتين في حريق بمنزل جنوب بني سويف

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية