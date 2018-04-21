فحص 700طائرة "بوينج 737" حول العالم

21 أبريل 2018 - 03:55 م

أمرت سلطات الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا بفحص حوالي 700 طائرة من طراز بوينج 737، للتأكد من سلامة محركاتها، تحسبًا لعدم تكرار كارثة انفجار طائرة "ساوث ويست إيرلاينز" وكاد يتسبب في كارثة جوية، الأسبوع الماضي.

وتسبب الحادث في وفاة راكبة أصيبت جراء تحطم النافذة بعد انفجار المحرك من طراز "سي.إف.إم56-7بي" في طائرة بوينغ 737، كانت في طريقها من نيويورك إلى دالاس، الثلاثاء الماضي، ويقول المحققون إن الانفجار وقع بسبب مشكلة في شفرات مروحة المحرك.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في بيان الإعلان عن الإجراءات الجديدة :"إن شفرة مروحة متصدعة ربما تسببت في توقف المحرك أثناء الرحلة وخرج الجزء المحطم من المحرك ما تسبب فقدان الطائرة للضغط".

وأوضحت أنها ستجري فحصا بالموجات فوق الصوتية لشفرات المروحة في المحركات التي قامت بعدد معين من الرحلات.

واضطرت طائرة الرحلة 1380 من شركة ساوث ويست إيرلاينز، إلى الهبوط اضطراريا في مطار فيلادلفيا بسبب توقف أحد محركاتها، وكان على متنها 139 راكبا.

وأشار تحقيق أولي للمجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، إلى أن تصدع المعدن أدى إلى كسر في شفرة مروحة.

وقالت الشركة المصنعة للمحرك "سي.إف.إم56-7بي" إنه مستخدم في أكثر من 8000 طائرة بوينغ 737 حول العالم.