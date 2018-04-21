» تعرف على قرعة دور المجموعات بـ«الكونفدرالية»

21 أبريل 2018 - 04:00 م

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، عن وقوع المصري البورسعيدي في مجموعة نارية.

ويعد المصري ممثل مصر الوحيد في البطولة الإفريقية بعد خروج الزمالك من دور الـ32 على يد ولاتيا ديتشا الأثيوبي.

وكان المصري تأهل إلى دور المجموعات عقب فوزه على جرين بافالوز الزامبي ثم تخطى عقبة مونانا الجابوني في دور الـ32 مكرر.

وجاء المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أسيك ميموزا الإيفواري، الرجاء البيضاوي المغربي، فيتا كلوب الكونغولي، أدونا ستارز الغاني.

المجموعة الثانية: المصري مع أندية الهلال السوداني ونهضة البركان المغربي ويونياو دي سونجو الموزمبيقي.

المجموعة الثالثة: إنيمبا النيجيري، ويليامسفيل الإيفواري، كارا برازافيل الكونغولي، دجوليبا المالي.

المجموعة الرابعة: رايون سبورت الرواندي، اتحاد العاصمة الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، جورماهيا الكيني.



