» تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»

21 أبريل 2018 - 04:18 م

تمكنت الشرطة البريطانية من تحديد المشتبه بهم في عملية تسمم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، على الأراضي البريطانية.

وقالت صحيفة الديلى تلجراف، فى تقرير لها، إن شرطة مكافحة الإرهاب تعد قضية الآن ضد أشخاص يعتقد أنهم موجودين الآن داخل الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن التحقيق الجنائي، الذي من المتوقع أن يستغرق بضعة أشهر أخرى، قد حقق اختراقًا كبيرًا في التوصل إلى أشخاص رئيسين في عملية الهجوم بعنصر يستهدف الأعصاب.

وأشارت إلى أنه يعتقد أن بيانات الرحلات الجوية الداخلة والخارجة إلى بريطانيا قد أظهرت عددا من الأسماء التي تدخل ضمن سياق مطاردة المشتبه بهم في محاولة الاغتيال، كما أن مراجعة صور كاميرات المراقبة التلفزيونية في "سوليزبري" كشفت عن لوحة أرقام سيارة على صلة بالحادث.

وأضافت أن السلطات البريطانية تعتقد أن سكربيال 60 عاما، الجاسوس الروسي المزدوج الذي تجسس لمصلحة بريطانيا، قد استهدف في منزله في مدينة ويلتشر من فرقة اغتيال دعمها الكرملين لطخت بسائل يستهدف الأعصاب "نوفيتشوك" باب منزله الخارجي.