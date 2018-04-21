» «ميدو»: «حجازي لطش صلاح لطشة محترمة»

21 أبريل 2018 - 04:18 م

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على احتكاك أحمد حجازي مدافع «وست بروميتش البيون»، مع محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني المصري، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكتب «ميدو»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حجازي لطش صلاح لطشة محترمة»، وسجل محمد صلاح، هدف فريقه الثاني في شباك فريق وست بروميتش البيون في الدقيقة 72 من المباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 31 في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، متفوقاً بفارق 5 أهداف على هارى كين، لاعب توتنهام، كما يتفوق بفارق هدفين على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى فى صراع الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بدوريات أوروبا.

ونجح "صلاح"، بهذا الهدف فى معادلة الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى لويس سواريز، وكريستيانو رونالدو، والآن شيرار الذي تمكن من الوصول للهدف الـ31 فى موسم واحد بمسابقة "البريميرليج".

هذا التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 71 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما ارتفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 25 نقطة في المركز الـ 20 والأخير.

حجازي لطش صلاح لطشه محترمه!! — Mido (@midoahm) 21 أبريل، 2018

