لهذا السبب.. البرلمان يوجه التحية لـ«صلاح»

21 أبريل 2018 - 04:19 م

أكد النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن زيادة نسبة الاتصالات التي تلقاها الخط الساخن لصندوق "مكافحة وعلاج إدمان المخدرات" إلى 400% بعد إطلاق الإعلان الأخير الذي شارك فيه النجم العالمي محمد صلاح، دليل على نجاح حملة وزارة التضامن للعلاج من الإدمان.

ووجّه عامر، في بيان عنه، التحية للنجم العالمي محمد صلاح على مشاركته الإيجابية والفعالة في المساهمة في علاج المشكلات داخل مصر بخاصة أزمة إدمان المخدرات، وإنقاذ الشباب من هذه الظاهرة الخطيرة.

وطالب عامر، الحكومة استخدام وسائل غير تقليدية في علاج المشكلات التي يعاني منها المجتمع مثل الإسراف في مياه الشرب والعمل على ترشيدها في ظل أزمة وندرة المياه عالميا ومشكلات التسيب والحد من أزمة البطالة والترويج لتصدير المنتجات وتشجيع المنتج المصري وعلاج أزمة التسرب من التعليم.