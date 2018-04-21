المفسدة المطلقة

21 أبريل 2018 - 04:22 م

توجد مملكة إفريقية تسمي "سابقاً " مملكة سوازيلاند تحيط بها جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق، عدد سكانها حوالي سبعة ونصف مليون نسمة. وحصلت علي إستقلالها من بريطانيا عام 1968 . أعلنت وسائل الإعلام اليوم أن الملك "ميسواتي" أعلن تغيير إسم المملكة–أكبر الظن أن هذا القرار جاء طبقاً لمزاجه وهواه هو ودون الرجوع إلي الهيئات التشريعية في المملكة-ليصبح إسمها الجديد "إي سواتيني"، مما أثار حفيظة الناس هناك والذين كانوا يرغبون في التركيز علي تحسين إقتصاد المملكة المتداعي، كما ينتقده الناس بسبب حظر الأحزاب. وبالتأكيد عندما تغييب الأهداف الرئيسية والتي تصب في مصلحة المملكة أو البلد عن أنظار من يحكمونها، فإنهم ينشغلون بتوافه الأمور والشكلية منها والأمجاد الوهمية، وهذا قريب بعض الشيء لما كان يحدث في بعض البلدان العربية عندما يرغب رئيس في تغيير دستور أو تعطيل قوانين دون الرجوع للهيئات المعنية فلا راد لما يرغب فيه بل تجد الكثير ممن يهيأون له ويسهلوا بل ويساعدوه أويبرروا رغباته أو قراراته مهما كانت، وهذا ما كان يفعله القذافي وصدام حسين وحافظ الأسد وإبنه بشار من بعده.









