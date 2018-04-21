  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:13 م
بحث متقدم
مقاتلات اسرائيلية

إسرائيل: نفذنا أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان

ياسر برهامي

«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان

البرلمان يتجه لسن تشريعات ضد «الحوت الأزرق»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الكشف عن الخدعة التي جعلت«ترامب»أغنى أغنياء العالم

محمد صلاح

لهذا السبب.. البرلمان يوجه التحية لـ«صلاح»

سيرغي سكريبال وابنته

تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»

إيقاف جهاد جريشة لأجل غير مسمى

اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة

ليفربول

بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"

أرشيفية

مصر تلجأ لأدوات ضغط جديدة على إثيوبيا

السفير معصوم مرزوق

معصوم مرزوق يكشف حقيقة موقف الناصريين من«الأسد»

الكشف عن الخدعة التي جعلت«ترامب»أغنى أغنياء العالم

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

المصريون

أخبار متعلقة
#

يا ضمير العالم ياعزيزى.. هل تذكر مدرستى "بحر البقر"؟

#

اختبار كشف الكذب يؤكد تورط ترامب في علاقة مع ممثلة إباحية

#

لهذه الأسباب "ترامب" يعلن الحرب التجارية

#

تعرف على أغنى 10 مدن فى العالم

ترامب

خدعة

صحفي

غنى

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن سر خدعة خبيثة نفذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ 30 عاما. وساهمت تلك الخدعة الخبيثة، بحسب ما نقلته سبوتنيك، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في جعل ترامب ضمن أغنى أغنياء العالم. وروى الصحفي الأمريكي جونسن جرينبيرج، قصة الخديعة والاحتيال، التي تعرض لها من قبل ترامب، قبل 30 عاما، حينما كان مجرد رجل أعمال شاب.

وكان جرينبيرج، يعمل حينها صحفيًا حرًا مع مجلة فوربس الأمريكية، ويجري مقابلات مع أباطرة المال والأعمال حينها للتأكد من ثرواتهم وحجمها الحقيقي. ولكن ترامب، بحسب تصريحات واعترافات الصحفي الأمريكي، تمكن من خداعه، لكي يدرج اسمه ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم، رغم عدم امتلاكه ثرواته مؤهلة لذلك الأمر. وتعود الواقعة لعام 1981، حينها أوهم ترامب، الصحفي بأنه أبرم مجموعة من الصفقات الكبرى، كما أن أسهم شركاته ارتفعت بصورة كبيرة جدا في البورصات العالمية.

وتحدث الصحفي عن أن مساعد ترامب حينها، جون بارون، نسق معه عبر الهاتف سلسلة من المقابلات، على أنه ترامب نفسه، لدرجة أنه غير من صوته ولكنته كي يكون شبه ترامب، ومنحه مجموعة من البيانات حول ثروة الرئيس الأمريكي، ولكنها كانت غير صحيحة بالمرة.

ونقل جرينبيرج تفاصيل المكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين بارون. وقال بارون للصحفي الأمريكي، إن ثروة ترامب بلغت حاليًا 100 مليون دولار أمريكي، ولكن الصحفي قال بعد البحث والتدقيق وجدنا أن أرصدته في المصارف الأمريكية لا تتجاوز الـ5 ملايين دولار. وقالت الصحيفة الأمريكية، إن البيت الأبيض ومؤسسة ترامب، رفضا التعليق على تلك الاتهامات، أو الرد على تصريحات الصحفي الأمريكي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «حجازي» يضرب «صلاح» بـ«القلم»
» "الصحة" تضبط ألفًا و300 علبة دواء مغشوش
» اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة
» إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي
» «ميدو»: «حجازي لطش صلاح لطشة محترمة»
» تعرف على قرعة دور المجموعات بـ«الكونفدرالية»
» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"
» تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»
» تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "فض رابعة
» النائب العام يحيل 6 إرهابيين لمحكمة أمن الدولة
» إصابة سيديتين في حريق بمنزل جنوب بني سويف

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية