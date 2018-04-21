البرلمان يتجه لسن تشريعات ضد «الحوت الأزرق»

21 أبريل 2018 - 04:28 م

قال النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن خطر الألعاب الإلكترونية التي أصبحت تمثل خطرا على الشباب والمراهقين، وهو ما يدفعنا إلى المواجهة في اتجاهين، التشريعات والتوعية.

وأضاف النائب، أن التوعية لا تقل في أهميتها عن التشريعات والقوانين، مشيرا إلى ضرورة توعية فئة الشباب والمراهقين بخطر الألعاب الإلكترونية كلعبة الحوت الأزرق.

وأشار النائب، إلى ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية كيفية استخدام التكنولوجيا، وأنها سلاح ذو حدين، لافتا إلى أهمية مراقبة الأسرة لكيفية استخدام أولادها للتطبيقات التكنولوجية.

وأكد النائب، أن مجلس النواب جاد في اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية للحد من الجرائم التي تنتشر بواسطة هذه التطبيقات، فالانتحار من أخطر الجرائم التي يعمل البرلمان على إدراجها ضمن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.