» بالفيديو.. «حجازي» يضرب «صلاح» بـ«القلم»

21 أبريل 2018 - 04:49 م

اعتدى أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش، على زميله بالمنتخب محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وجاءت كرة طولية ساقطة لمحمد صلاح لكن تدخل حجازي ليمنع الكرة من الوصول لمومو، قبل أن يعتدي مدافع وست بروميتش على مهاجم الريدز بـ«القلم».

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في هذه المباراة في الدقيقة 71 قبل أن يتم تبديله في الدقيقة 82.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 31 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق 5 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، كما يتفوق بفارق هدفين على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى فى صراع الحصول على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بدوريات أوروبا.

ونجح محمد صلاح بهذا الهدف فى معادلة الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى لويس سواريز وكريستيانو رونالدو والآن شيرار الذى تمكن من الوصول للهدف الـ31 فى موسم واحد بمسابقة "البريميرليج".