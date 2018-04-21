  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح لـ«حجازي»: «بتضرب.. وتيجي تقولي أخوات»

رئيس الحزب العربى الناصرى، سيد عبد الغنى، والباحث السورى "ميسرة بكور"

مناظرة بين رئيس الحزب «الناصري» ومعارض لـ «بشار»

الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

تفاصيل جديدة عن منفذي اغتيال «فادي البطش»

ترامب ونتنياهو

أمريكا تلغي مصطلح «الأراضي المحتلة» في فلسطين

الشيخ يوسف القرضاوي

رد ناري من «القرضاوي» على تصريحات السفير الروسي

ياسر برهامي

«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان

البرلمان يتجه لسن تشريعات ضد «الحوت الأزرق»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الكشف عن الخدعة التي جعلت«ترامب»أغنى أغنياء العالم

ليفربول

بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"

سيرغي سكريبال وابنته

تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»

رد ناري من «القرضاوي» على تصريحات السفير الروسي

آخر الأخبار

الشيخ يوسف القرضاوي
الشيخ يوسف القرضاوي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أول رد من حملة "عنان" على شروط الإخوان

#

"عمار علي حسن" يرد على تصريحات "مرتضى" بمعاقبته

#

موسكو تعتزم مقاضاة واشنطن بسبب هذا الأمر

#

توتنهام يهزم كريستال بالاس بهدف«سون»

قطر

تصريحات

القرضاوى

سفير روسي

أعلن الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رفضه لتصريحات السفير الروسي السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو، حول تحكمه بالقرار القطري واصفًا إياه بـ "الأكاذيب".

وكان تيتورينكو (سفير روسيا في قطر خلال عامي 2009 و2011) قد زعم في تصريحات لقناة "روسيا اليوم" قبل أيام، أن القرضاوي كان يصدر تعليمات بالهاتف ـ بحضوره عام 2011 ـ للسلطات القطرية بدعم المعارضة المصرية، وتوجيه قناة "الجزيرة" بعرض المزيد من اللقطات الدموية في سوريا.

وقال الدبلوماسي الروسي إن القرضاوي نصحه بتخلي موسكو عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، من منطلق أن الأنظمة الدموية والفاسدة في المنطقة يجب أن تزول لأنها غير ديمقراطية.

وردًا على تلك التصريحات، قال القرضاوي في بيان له، اليوم السبت، "لم يحدث مطلقا ما أخبر به تيتورينكو من ادعاءات وكأنني الآمر الناهي في قطر، أعطي توجيهات نافذة لمن أشاء، وأوامر صارمة لمن أريد، ولا يسعُ القوم إلا الانصياع والتنفيذ. هذا محض كذب وافتراء".

وتابع: "الحق أن من يتابع ما خرج من فم هذا السفير السابق لن يجد أمامه سوى أثر صفقة قد أُبرمت بليل، فإن علامات الكذب بادية في منطقه، وأمارات الادعاء تنطق ببهتانه".

وأوضح القرضاوي: "جمعني بهذا السفير لقاء في مكتبي بالدوحة (في سبتمبر 2011) ـ بناء على طلبه ـ حاول خلالها أن يبرر الموقف الروسي، وأسباب مساندتهم لبشار الأسد في سوريا".

وأضاف: "انتقدت وقتها ـ وما زلت أنتقد ـ موقف روسيا بشدة، واعترضت على مساندة دولة كبيرة مثل روسيا لنظام واهٍ فاسد".

وأعرب القرضاوي عن استغرابه "كيف لدولة كبرى مثل روسيا لا تتابع مسؤوليها السابقين، ولا تحاسبهم على تصريحاتهم المضللة، التي لا تستند إلى حقيقة، ولا تنتسب إلى واقع؟!".

يذكر أن تيتورينكو كان سبب أزمة دبلوماسية بين قطر وروسيا، حين اتهم الأمن القطري بضربه في مطار الدوحة في 29 نوفمبر 2011، أثناء محاولتهم تفتيش بريد دبلوماسي عبر جهاز الفحص بالأشعة، وهو الأمر الذي رفضه السفير الروسي.

وأعلنت الخارجية الروسية على إثرها في 5 ديسمبر من العام ذاته، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وظل تخفيض العلاقات الدبلوماسية لمدة عامين، قبل أن تعين موسكو سفيرا جديدا لها في يناير 2014.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الفلسطينيون في مخيم اليرموك يستغيثون من مجازر بشار ‎
» سرقة مسجد أثري بالإسكندرية لترميم فيلا بأكتوبر
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام
» بعثة حظر الأسلحة الكيميائية تدخل دوما
» بالفيديو.. مقتل شاب وسحله على أيدي بلطجية
» إسرائيل: نفذنا أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان
» بالفيديو.. «حجازي» يضرب «صلاح» بـ«القلم»
» "الصحة" تضبط ألفًا و300 علبة دواء مغشوش
» ضبط 41 إرهابيًا و61 متهمًا جنائيًا في مداهمات بالجيزة
» اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة
» إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
رئيس الحزب العربى الناصرى، سيد عبد الغنى، والباحث السورى "ميسرة بكور"
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب