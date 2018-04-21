أمريكا تلغي مصطلح «الأراضي المحتلة» في فلسطين

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ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، مصطلح "الأراضي المحتلة" واستبدلته بمصطلح "الضفة الغربية وقطاع غزة"، من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم، وذلك للمرة الأولى، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونشر التقرير أمس الجمعة، وخلافا للتقارير السابقة، فإن الفصل الذي يتناول إسرائيل والأراضي المحتلة، أطلق عليه "إسرائيل، هضبة الجولان، الضفة الغربية وقطاع غزة".

واعتبرت الخارجية الأمريكية التقارير عن خرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، بمثابة "ادعاءات" و"تهم".

وبحسب الخارجية فالتغيير "تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة".

وقبل دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض، كانت الصيغة المتبعة في وثائق من هذا النوع "إسرائيل والأراضي المحتلة".


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