» بعثة حظر الأسلحة الكيميائية تدخل دوما

21 أبريل 2018 - 06:06 م

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم، السبت، أن بعثة خبرائها المعنية بالتحقيق في الهجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية دخلت إلى المدينة الواقعة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مفتشيها زاروا أحد مواقع الهجوم الكيميائي المفترض في دوما بهدف جمع العينات لتحليلها، مضيفة أنها "ستقوم بتقدير الوضع وستدرس خطوات لاحقة بما في ذلك الزيارة الجديدة إلى دوما".

وأكد البيان أن المنظمة ستعد تقريرا خاصا بنتائج عملها في سوريا وسيتم تقديمه لأعضائها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توجهت من دمشق إلى دوما بعد أن جمدت مؤقتا عملها على التحقيق في الهجوم بسبب الوضع الأمني في المدينة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية على أهداف تابعة للنظام السوري قالت إنها تستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وأطلقت القوات الغربية المتحالفة أكثر من 103 صواريخ.