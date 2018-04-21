الحكومة تعد قائمة بأسماء الشركات المسموح بدخول منتجاتها السعودية

21 أبريل 2018 - 06:15 م

قال الإعلامي محمد غانم، إن وزارة التجارة والصناعة، أعدت قائمة بيضاء بأسماء الشركات المصرية الكبرى المتخصصة فى الصناعات الغذائية، والتي سيسمح بدخول منتجاتها إلى الأسواق السعودية، وذلك بناءً على طلب السلطات السعودية لضمان دخول منتجات تلك الشركات دون توقف.



وأضاف "غانم"، خلال تقديمه برنامج "الجدعان" علي قناة "القاهرة والناس2"، أن إعداد القائمة تطلب قيام لجان هيئة سلامة الغذاء بزيارة المصانع للتأكد من التزامها بالمعايير العالمية، ولكن المفاجأة كانت باشتراط هيئة سلامة الغذاء تطبيق نظم التتبع لكل مدخلات الصناعة الأساسية للسماح بحصولها علي شهادة تصدير وهو تسبب فى توقف الصادرات المصرية للأسواق السعودية.











