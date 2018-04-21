  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح لـ«حجازي»: «بتضرب.. وتيجي تقولي أخوات»

رئيس الحزب العربى الناصرى، سيد عبد الغنى، والباحث السورى "ميسرة بكور"

مناظرة بين رئيس الحزب «الناصري» ومعارض لـ «بشار»

الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

تفاصيل جديدة عن منفذي اغتيال «فادي البطش»

ترامب ونتنياهو

أمريكا تلغي مصطلح «الأراضي المحتلة» في فلسطين

الشيخ يوسف القرضاوي

رد ناري من «القرضاوي» على تصريحات السفير الروسي

ياسر برهامي

«برهامي»: هناك سلفيون اعتنقوا الفكر التكفيري

النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان

البرلمان يتجه لسن تشريعات ضد «الحوت الأزرق»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الكشف عن الخدعة التي جعلت«ترامب»أغنى أغنياء العالم

ليفربول

بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"

سيرغي سكريبال وابنته

تحديد المشتبه بهم في اغتيال الجاسوس «سكريبال»

"أبو غازي": 7.5 مليار جنيه مستحقات الشركات التصديرية لدى وزارة المالية

قضايا وحوادث

ابوغازي
ابوغازي

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الزمالك يسترد 40 مليون جنيه من "السعيد"

#

«المالية» تتوقع ارتفاع فوائد الدين إلى 541 مليار جنيه

#

"المالية" تستهدف اقتراض 11.5 مليار دولار

#

المركزى يطرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بـ6.7 مليار جنيه

وزارة المالية

كريم ابو غازي

تصدير الصناعات الغذائية

قال كريم أبو غازي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هناك مبادرة تهدف إلي إيجاد حلول عاجلة لمواجهة أزمة دعم الصادرات والذي تصرفه وزارة المالية للشركات التي تصدر إنتاجها للخارج، لمساندتها فى مواجهة المنافسة فى الأسواق العالمية وبلغت قيمته 7.5 مليار جنيه.
وأضاف "أبو غازي"، خلال تقديمه برنامج "الجدعان" علي "القاهرة والناس 2"، أن شركات الصناعات الغذائية تواجه أزمة كبرى لتأخر صرف الدعم التصديرى، وهو ما يهدد بتراجع صادرات الصناعات الغذائية، وأن أعضاء المجلس يعدون حاليا مذكرة لشرح الموقف والحلول والتي تتمثل فى التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات ووضع إطار محدد وواضح للدعم التصديرى فى حالة استمراره أو إعلان توقفه حتي تعيد الشركات حساباتها مرة أخرى فى التعامل مع الأسواق العالمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الفلسطينيون في مخيم اليرموك يستغيثون من مجازر بشار ‎
» سرقة مسجد أثري بالإسكندرية لترميم فيلا بأكتوبر
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام
» بعثة حظر الأسلحة الكيميائية تدخل دوما
» بالفيديو.. مقتل شاب وسحله على أيدي بلطجية
» إسرائيل: نفذنا أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان
» بالفيديو.. «حجازي» يضرب «صلاح» بـ«القلم»
» "الصحة" تضبط ألفًا و300 علبة دواء مغشوش
» ضبط 41 إرهابيًا و61 متهمًا جنائيًا في مداهمات بالجيزة
» اتحاد الكرة: «جريشة» لن يحكم مباراة القمة
» إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
رئيس الحزب العربى الناصرى، سيد عبد الغنى، والباحث السورى "ميسرة بكور"
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب