محمد صلاح لـ«حجازي»: «بتضرب.. وتيجي تقولي أخوات»

21 أبريل 2018 - 06:24 م

حرص أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون، على الاعتذار للنجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول وزميله بالمنتخب الوطني، بعد انتهاء مباراة الفريقين التي جمعتهما، اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكتب «حجازي»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «جهد كبير للفريق اليوم، سعيد لرؤية أخي محمد صلاح بعد لعبة صعبة».

وداعب «صلاح» زميله «حجازي»: «أنت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي happy to see my brother ..brother مين بقا أيدك تقيله أوي».

ورد مدافع وست بروميتش ألبيون على نجم ليفربول، ضاحكًا: «فأول عليك.. بس أنت عارف أكيد مش قصدي اللي في قلب في قلب».

وتعجب «صلاح» من تغريدة «حجازي»: «فاول .. لا يا أحمد أنت كنت بتضرب جامد النهاردة مش عارف ليه.. واللي في القلب في القلب برده أنا عارف».

يذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حسم مواجهة ليفربول ووست بروميتش، التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Great team effort today! Happy to see my brother @22mosalah after a tough game ??????? #WBA #Egypt ???? pic.twitter.com/gnCVF4C3kr — Ahmed hegazi (@Hegazi) 21 أبريل، 2018

