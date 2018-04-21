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السعودية.. اكتشاف آيات قرآنية نُحتت على صخرة

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آيات قرآنية نحتت على صخرة
آيات قرآنية نحتت على صخرة

خالد الشرقاوي

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عرضت وسائل إعلام سعودية، صورًا لمنحوتات أثرية قديمة، من بينها آيات قرآنية نقشت على صخرة، عثر عليها حديثا في منطقة عسير.

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن مواطنا اكتشف "بالمصادفة موقعًا أثريًا قديمًا بجوار هضبة لهو، شرق منطقة عسير، لعددٍ من الأحجار والصخور، بها نقوش وخط مكتوب من دون نقاط لآيات قرآنية".

ونقلت الصحيفة عن المواطن، الذي يدعى حمد حسن آل ملحان، قوله إنه "اكتشف بالمصادفة حجرا في هجرة آل مهمل، بجوار هضبة لهو، مكتوبا عليه آيات قرآنية، إضافة إلى نقوش ورسوم أخرى".

ولفت المواطن السعودي إلى أن "طول الحجر نحو مترين وعرضه متر ونصف المتر، والخط مكتوب من دون نقط، ويبدأ بالبسملة ثم سورة الإخلاص، ثم آية الناس"، مطالبا الجهات المختصة بالمحافظة على مثل هذه الآثار، كاشفا كذلك أن "لديه بعض الأماكن الأثرية التي لم تُكتشف، وأنه على أتم الاستعداد للكشف عنها للجهات المعنية".



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