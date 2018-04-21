» أسطورة إنجلترا يهنئ «صلاح» على معادلة رقمه القياسي

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قدم ألان شيرار، نجم نيوكاسل والمنتخب الإنجليزي الأسبق، تهنئة لمحمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعد معادلته لرقمه القياسي، عقب تسجيله لهدف فريقه الثاني في مباراة وست بروميتش، اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكتب شيرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مهنئًا الفرعون المصري: «رائع».

وسجل محمد صلاح هدفًا فى تعادل ليفربول ووست بروميتش ألبيون بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "ذا هاورثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 31 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، متفوقًا بفارق 5 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، كما يتفوق بفارق هدفين على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى فى صراع الحصول على جائزة «الحذاء الذهبى» التى تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بدوريات أوروبا.

ونجح محمد صلاح بهذا الهدف فى معادلة الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى لويس سواريز وكريستيانو رونالدو والآن شيرار الذى تمكن من الوصول للهدف الـ31 فى موسم واحد بمسابقة "البريميرليج".


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