» الفلسطينيون في مخيم اليرموك يستغيثون من مجازر بشار ‎

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فلسطين

سوريا

بشار الأسد

مخيم اليرموك

نقل الناشط السوري أيمن فهمي أبوهاشم، رسائل استغاثة من اللاجئين الفلسطينيين، في مخيم اليرموك، والذي يتعرضون للإبادة من قِبل قوات النظام السوري ومجازر وحشية في حقهم.

وأكد "أبوهاشم"، في تدوينة له على موقع "فيس بوك"، تعرض المخيم من للقصف بمئات الغارات الجوية وراجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة وصواريخ الفيل بلا توقف لدقيقة واحدة منذ يوم أمس.

وقال الناشط السوري "لا أستغرب ضعف تغطية الإعلام العربي المنحاز للثورة السورية، للمجزرة التي يرتكبها النظام والروس لتدمير مخيم اليرموك، وقتل من تبقى من أهله بداخله بحجة محاربة داعش، فأغلب الممسكين بهذا الإعلام لديهم حسابات إسرائيلية وخليجية طالما يتعلق الأمر بالمخيم الأشم الذي مرغ أنف الإسرائيليين عام 1982، وأنف النظام الأسدي منذ بداية الثورة السورية".

وأبدى تعجبه من "ضعف تضامن طيف واسع من نشطاء الثورة، وتقصيرهم في فضح حرب الإبادة التي يشنها النظام على المخيم الذي كان بحق حاضنة الثورة السورية في دمشق كلها وليس فقط في جنوب دمشق". 


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