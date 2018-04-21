هدوء باليوم الأول لامتحانات النقل بأزهر البحر الأحمر

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صورالامتحان
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امتحانات

ازهر البحر الاحمر.

انطلقت اليوم السبت امتحانات الصفوف الأولى الأساسية للمرحلة الابتدائية، وتفقد عبد الناصر حسان الديب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، لجان معهدى الغردقة الابتدائى النموذجى ومعهد الغردقة الابتدائى.

وصرح "الديب" بأن امتحانات اليوم تتسم بالهدوء والاستقرار، كما أشاد بمستوى الطلاب حيث تناقش معهم حول مدى سهولة أو صعوبة الأسئلة الموضوعة، ومن جانبهم أكد الطلاب سهولة الامتحان ويسره وأن الأسئلة واضحة.

وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط داخل اللجان وتوفير الهدوء والمناخ المناسب لتمر الامتحانات بسلام.

يذكر أن امتحان اليوم الفترة الأولى للصف الثالث فى مادة القرآن الكريم تحريريا، والصف الثانى فى مادة اللغة العربية، بينما أدى طلاب الصف الأول الإبتدائى الامتحان شفويا في مادة التربية الإسلامية، وتستمر الامتحانات حتى نهاية الأسبوع الجارى.


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