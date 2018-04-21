» ضبط «مهندس» استولى على مسروقات بقيمة 6 ملايين جنيه

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قضايا وحوادث

نصاب
نصاب

مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

القاهرة

النصب

الاستيلاء علي اموال

قسم الازبكية

كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل سقوط أخطر نصاب بمنطقة الأزبكية، بعد ما تم ضبطه في واقعة الاحتيال على شخص خليجى، وعثر بداخل منزله على مسروقات قيمتها 6 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة بدأت، عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من شخص يحمل الجنسية السعودية، مقيم بفندق فى وسط البلد، بقيام شخص بالاستيلاء منه على مبلغ 1100 دولار، و460 جنيها بدعوى تغيير المبلغ من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية بأعلى من سعر السوق المصرفية، وفر هاربا.

وتوصلت التحريات بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة، وبعرض صور المسجلين جنائيا والمفرج عنهم حديثاً، المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث تعرف على أحدهم وهو "خالد ى ع" 50 سنة، مهندس كهربائى، والسابق اتهامه فى 5 قضايا "نصب"، واتهمه بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد رضا رئيس مباحث الأزبكية، من إلقاء القبض على المتهم.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وبتفيش منزله عثر على، 585 ساعة يد، و75 هاتفا محمولا، وكارنيه بمهنة نائب مدير تحرير جريدة "مزور"، ومبالغ مالية عبارة عن ( 66219 دولار، و11505 يورو، و177025 جنيه مصرى، و634 ريال قطرى، و21700 ليرة سورى، و139500 دينار عراقى، و93875 ريال سعودى، و15041 جنيه سودانى، و7005 درهم إماراتى، و830 ليرة تركى، و30500 دينار جزائرى، و330 دينار كويتى، و1290 دينار أردنى، و2397 جنيه ليبى، و60 دينار بحرينى، و199 جنيه جنوب السودان، و524.5 ريال عمانى، و3300 ديسة، و44850 ريال يمنى، و95000 ليرة لبنانى، و2350 روبيه هندى، و700 شيكل إسرائيلى.
 


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