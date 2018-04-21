» ضبط «مهندس» استولى على مسروقات بقيمة 6 ملايين جنيه

كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل سقوط أخطر نصاب بمنطقة الأزبكية، بعد ما تم ضبطه في واقعة الاحتيال على شخص خليجى، وعثر بداخل منزله على مسروقات قيمتها 6 ملايين جنيه.



تفاصيل الواقعة بدأت، عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من شخص يحمل الجنسية السعودية، مقيم بفندق فى وسط البلد، بقيام شخص بالاستيلاء منه على مبلغ 1100 دولار، و460 جنيها بدعوى تغيير المبلغ من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية بأعلى من سعر السوق المصرفية، وفر هاربا.

تفاصيل الواقعة بدأت، عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من شخص يحمل الجنسية السعودية، مقيم بفندق فى وسط البلد، بقيام شخص بالاستيلاء منه على مبلغ 1100 دولار، و460 جنيها بدعوى تغيير المبلغ من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية بأعلى من سعر السوق المصرفية، وفر هاربا.

وتوصلت التحريات بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة، وبعرض صور المسجلين جنائيا والمفرج عنهم حديثاً، المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث تعرف على أحدهم وهو "خالد ى ع" 50 سنة، مهندس كهربائى، والسابق اتهامه فى 5 قضايا "نصب"، واتهمه بارتكاب الواقعة.

وتوصلت التحريات بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة، وبعرض صور المسجلين جنائيا والمفرج عنهم حديثاً، المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث تعرف على أحدهم وهو "خالد ى ع" 50 سنة، مهندس كهربائى، والسابق اتهامه فى 5 قضايا "نصب"، واتهمه بارتكاب الواقعة.