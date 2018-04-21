لهذه الأسباب طعنا على شهادة وزير الداخلية السابق

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ابراهيم

إخوان

الدماطي

مرسي محاكمة

طلب الدفاع في قضية "فض اعتصام رابعة، المتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد "الإخوان المسلمين" و738 متهمًا آخرين، استبعاد شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

ودفع أعضاء هيئة الدفاع بكون شهادة إبراهيم جاءت في جلسة سرية ولم يتمكن الدفاع من مناقشته ولم يكن من شهود الإثبات.

وقال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع، إن "شهادة وزير الداخلية السابق تمت في سرية، والسرية لا تنسحب على استماع المتهمين لشهادته أمام هيئة المحكمة، وهو ما لا يتم، وبالتالي تعتبر الشهادة باطلة، ومن الممكن أن تبطل المحاكمة نفسها، وهو ما دفع به المحامون اليوم".

وأضاف الدماطي في تصريح إلى "المصريون": "شهادة وزير الداخلية السابق، بموجب أمر إحالة من المحكمة، وليس من ضمن أدلة الثبوت، التي أدرجتها النيابة العامة في بداية القضية، وهذا سبب آخر للدفع ببطلان شهادته".

وشدد على "ضرورة استماع المتهمين بكامل عددهم شهادة اللواء محمد إبراهيم كشاهد في القضية، وفي حال لم يتم هذا الأمر ستستمر هيئة الدفاع في المطالبة بالبطلان".

وينظر المستشار حسن فريد، قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، والتي يحاكم فيها عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وعلي رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة "الإخوان" والدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة.


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