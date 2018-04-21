وائل جمعة يرزق بمولوده «مالك»

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رزق وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بمولوده الجديد مالك، والذي تصادف عيد ميلاده مع ابنته الأولى «حبيبة» بعد 15 عامًا من ميلادها.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»،: «20/4 من أسعد أيام حياتي ميلاد حبيبة وبعد 15 سنة ميلاد مالك، وشكرا للأهلاوي الكبير على تصميم الصورة الأخيرة».

وفي نفس السياق، حرص محمد ناجى جدو، على تهنئة صخرة الأهلي بمولودة مالك، قائلاً: «مبروك مالك يا صخرة و يتربى في عزك إن شاء الله».


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