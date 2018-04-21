«صلاح» يعادل رقمين قياسيين بـ«البريميرليج»

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الدوري الإنجليزي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

عادل محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، رقمين قياسيين في منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في مباراة وست بروميتش، التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 بـ«البريميرليج».

وبات في رصيد صلاح 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي المسجل في الدوري خلال موسم من 38 مباراة، الذي يتشاركه الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني حاليًا وليفربول سابقًا (حققه في موسم 2013 - 2014)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني حالياً ومانشستر يونايتد سابقاً (2007 - 2008)، وألان شيرر مع بلاكبيرن روفرز (1995 - 1996).

كما عادل صلاح الرقم القياسي للاعب ليفربول السابق الويلزي إيان راش، بتسجيله هدفاً على الأقل في 32 مباراة بموسم واحد.

وعزز صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين غدًا الأحد، رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري، بفارق خمسة أهداف عن مهاجم توتنهام هاري كين.

كما بات في رصيد صلاح (25 عامًا)، 41 هدفًا في مختلف المسابقات، وذلك في موسمه الأول مع ليفربول بعد قدومه من نادي روما الإيطالي.

إلا أن ليفربول فرّط بنقطتين ثمينتين في معركته مع مانشستر يونايتد على إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب، إذ فشل في الاستفادة من تقدمه 2 - صفر حتى المراحل الأخيرة من المباراة.

وبات في رصيد ليفربول 71 نقطة من 35 مباراة، مقابل 74 من 34 مباراة ليونايتد الذي يخوض السبت مباراة في الدور نصف النهائي لكأس إنجلترا ضد توتنهام.

كما يأتي تعادل ليفربول قبل أيام من مواجهته روما الإيطالي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.


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