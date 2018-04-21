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تخصيص 2150 قطعة أرض لجمعية «البناء والإسكان» بالبحر الأحمر

قبلي وبحري

صور الجمعية
صور الجمعية

حسن حمدان

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الاسكان

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تخصيص

البحرالأحمر

أكد أدهم البنداري، رئيس مجلس إدارة جمعية البناء والإسكان، موافقة محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، علي تخصيص 1250 قطعة أرض كمرحلة أولي الجمعية بمساحة 150 مترًا لكل عضو البالغ عددهم 4500 عضو ليكون البناء علي مساحة 90 مترًا، وباقي المساحة حديقة المنزل كمتنفس لها.

وأشار "البنداري"، إلى أنه تم إنهاء كافة التراخيص حيث يكون البناء أرضيًا دورين، وأن التكلفة الإجمالية 164 ألف جنيه، وأن الاتحاد رفض تخصيص أراضٍ للأعضاء للبناء الذاتي، وأن الجمعية ستتولى عمليات البناء.

وأضاف أن المرحلة الثانية تضم 4128 عضوًا جارٍ تخصيص أراضٍ لهم وإنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

وأضاف أنه تم شراء 150000 متر على البحر مباشرة لإنشاء وحدات مصيفيه مميزة للأعضاء لمن يرغب، وأنه سيتم عمل قرض لمن لا يستطيع التوريد بقيمة 50 ألف جنيه يسدد علي 30 عامًا بفائدة خمسة في المائة، مؤكدا أن تخطيط البناء سيشمل إنشاء مول تجاري وحدائق وخدمات عامة.


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