ضبط سائق يقوم بالتنقيب عن الآثار بمركز ديرمواس

21 أبريل 2018 - 08:19 م

ألقت مباحث مركز شرطة بني مزار، بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار بشمال محافظة المنيا، القبض على سائق أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بعد تضرر جيرانه من تعرض منازلهم للانهيار نتيجة أعمال الحفر.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغًا من المقدم محمد نادي، رئيس مباحث بني مزار بورود عدة بلاغات من عدد من سكان شارع الثورة بالمركز يتضررون فيه من قيام "عبد الهادي أ . م . ع"، 49 عامًا سائق، ومقيم بنفس الشارع بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار؛ مما أدى إلى تعرض منازلهم للانهيار.

وأمر اللواء مصطفي أنسي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هشام قدري مدير مباحث السياحة والآثار، حيث تمكن العقيد محمود حمدي رئيس مباحث الآثار بالمنيا، والمقدم محمد ياسر رئيس البحث للشمال من مداهمة المنزل والقبض علي صاحب المنزل، وتبين من المعاينة أن الحفرة بعمق 6 أمتار ونصف المتر، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر وهي موتور رفع مياه (غاطس) وخراطيم وسلالم خشبية وحبال.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3495 لسنة 2018 إداري مركز شرطة بني مزار، وقرر المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال تشكيل لجنة أثرية برئاسة الأثري جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام منطقة آثار مصر الوسطي لتحديد عما إذا كانت المنطقة أثرية من عدمه وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.