بالفيديو.. المصري يحقق فوزًا مثيرًا أمام طنطا

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المصريون

المصرى

الدورى العام

طنطا

حقق فريق المصرى فوزًا مثيرًا أمام طنطا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري العام.

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب لاعبى المصرى على مجريات اللعب، وحاولوا تهديد مرمى الخصم بأكثر من فرصة هدف مؤكد بينما حاول لاعبو طنطا الرد بالهجمة المرتدة.

مع انطلاق الشوط الثانى، أحرز سيف الدين الجزيري لاعب طنطا الهدف الأول في شباك المصرى بالدقيقة 70، ثم أحرز هدف التعادل لصالح المصرى اللاعب وليد حسن بالدقيقة 87 ، ثم أحرز الهدف الثانى اللاعب أريستيد بانسيه بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى إلى النقطة 55 ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب ذات الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 26 ويحتل المركز السادس عشر.



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