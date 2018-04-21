» «حسام حسن» يقود سموحة للفوز على الداخلية

21 أبريل 2018 - 08:27 م

فاز فريق سموحة على الداخلية، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على منطقة وسط الملعب، واستطاع كلا منهما أن يهدد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطر.

أحرز حسام حسن لاعب سموحة هدف الفوز في شباك الداخلية، بالدقيقة 55 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 51، ويحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 36، ويحتل المركز الرابع عشر.