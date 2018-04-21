  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:04 م
بحث متقدم
صندوق النقد الدولي

6 إجراءات حكومية لسداد الديون

محمد صلاح

تطورات خطيرة في أزمة «صلاح» مع «الجبلاية»

سد النهضة

أزمة سد النهضة.. مزيد من التأزم.. فما الحل؟

أم كلثوم وعبدالحليم

صراعات الفنانين.. معارك وتسريبات وأشياء أخرى

الملكة إليزابيث

هذه حقيقة نسب الملكة إليزابيث للنبي

سام سالي

اغتصاب ومخدرات.. أمريكية تروي ما تعرضت له من «داعش»

الشيخ يوسف القرضاوي

رد ناري من «القرضاوي» على تصريحات السفير الروسي

الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

تفاصيل جديدة عن منفذي اغتيال «فادي البطش»

مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية (أرشيفية)

أسباب تزايد معدلات الأمراض النفسية بين المصريين

بين القصرين

شوارع القاهرة.. خلدها محفوظ.. وأهدرتها العشوائية

وادي دجلة يهزم الإنتاج 1/2

الرياضة

دجلة
دجلة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ميدو يصدم مرتضى منصور بتغريدة محرجة

#

وادي دجلة يحدد سعر بيع محمد شريف للزمالك

#

وادي دجلة يضم التوجولي «ريتشارد»

#

كأس مصر.. دجلة يهزم كفر الشيخ بهدف «شريف»

دجلة

المصريون

الدورى العام

الإنتاج الحربى

اقتنص فريق وادى دجلة فوزًا مهمًا على الإنتاج الحربي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل لصالح الإنتاج الحربى اللاعب خالد قمر بالدقيقة 11، بينما تعادل لصالح وادى دجلة اللاعب إبراهيما نداي بالدقيقة 26 ، ثم أضاف الهدف الثانى اللاعب السيد سالم بالدقيقة 71 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد دجلة إلى النقطة 33 ويحتل المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 44 ويحتل المركز السادس.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتاج الحربي ومشروع تطوير الأقصر

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإشبيلية في نهائي الكأس
» فلسطين: حذف مصطلح «الأراضي المحتلة» خرق للقانون الدولي
» مصرع برلماني وستة من أفراد أسرته بحادث تصادم
» شوارع القاهرة.. خلدها محفوظ.. وأهدرتها العشوائية
» «صلاح» يعادل رقمين قياسيين بـ«البريميرليج»
» مصر تحجب لعبة الحوت الأزرق
» هذه تداعيات قرض صندوق النقد على سعر الصرف
» الأزهر ينعى عميد كلية أصول الدين الأسبق محيي الدين الصافي
» «حسام حسن» يقود سموحة للفوز على الداخلية
» ضبط «مهندس» استولى على مسروقات بقيمة 6 ملايين جنيه
» أول لاعب غير «أهلاوي» يشارك في مونديال الأندية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب