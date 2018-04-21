» مصر تحجب لعبة الحوت الأزرق

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انتحار

الاتصالات

النائب العام

حجب

الحوت الأزرق

كلف النائب العام، المستشار نبيل صادق، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع التي تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها ما يسمى لعبة "الحوت الأزرق".

وذكر بيان صادر عن النائب العام، قبل قليل، أن "اللعبة وغيرها تعتبر ذات خطورة كونها تستهدف صغار السن ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة إيذاء الشخص لنفسه أو ذويه بما قد يصل بالأمر أحيانا إلى الإنتحار وارتكاب جرائم القتل وهو أمر يمس سلامة وأمن قطاع عريض من الأسر المصرية ما يجعله أمرا متعلقا بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد".

وكلف النائب العام الجهاز بموافاة مكتب النائب العام بالمعلومات عن المواقع المحلية التي قد يكون لها اتصال بأي وجه من الوجوه بتلك المواقع الخارجية التي تبث هذه الألعاب وبالنسبة لتلك الأخيرة العمل لدى مزودي الخدمات لحجب تلك المواقع عن مصر.

وذكر البيان، أن النيابة العامة تهيب بأولياء الأمور ملاحظة أولادهم وعدم تركهم منعزلين مع تلك الألعاب التي تبث من الخارج والتي وضعت بمعرفة أناس غير أسوياء يستهدفون المراهقين قليلي الخبرة لصغر سنهم.

وأوضح البيان أن "النيابة العامة المصرية ستسلك كل السبل من خلال الإتفاقيات الدولية للتعاون القضائي لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص سعيا لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبلهم".




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